«Селтик» стал обладателем Кубка Шотландии, установив новый рекорд турнира

Игра, проходившая в Глазго, завершилась со счётом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Дайдзэн Маэда (на 19-й минуте), Арне Энгелс (на 36-й) и Келечи Ихеаначо (на 73-й). Единственный гол у «Данфермлайна» забил Джошуа Купер (на 80-й минуте).
Для «Селтика» этот трофей стал 43-м в истории клуба. Ранее команда в пятый раз подряд и в 56-й раз за всё время стала чемпионом Шотландии. Как уточняется, клубу принадлежат рекорды по количеству побед в обоих национальных турнирах.
«Данфермлайн», выступающий во втором дивизионе Шотландии, вышел в финал Кубка впервые с 2007 года. Клуб дважды становился обладателем трофея — в 1961 и 1968 годах.