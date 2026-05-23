Футбол. Италия
2-й тайм
Болонья
3
:
Интер
2
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Пиза
Футбол. Испания
22:00
Алавес
:
Райо Вальекано
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Леванте
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Севилья
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Реал Сосьедад
Футбол. Испания
22:00
Хетафе
:
Осасуна
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Эльче
Футбол. Испания
22:00
Мальорка
:
Овьедо
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Атлетик
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Барселона
«Селтик» стал обладателем Кубка Шотландии, установив новый рекорд турнира

Футбольный клуб «Селтик» из Глазго одержал победу над «Данфермлайном» в финальном матче Кубка Шотландии.

Игра, проходившая в Глазго, завершилась со счётом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Дайдзэн Маэда (на 19-й минуте), Арне Энгелс (на 36-й) и Келечи Ихеаначо (на 73-й). Единственный гол у «Данфермлайна» забил Джошуа Купер (на 80-й минуте).

Для «Селтика» этот трофей стал 43-м в истории клуба. Ранее команда в пятый раз подряд и в 56-й раз за всё время стала чемпионом Шотландии. Как уточняется, клубу принадлежат рекорды по количеству побед в обоих национальных турнирах.

«Данфермлайн», выступающий во втором дивизионе Шотландии, вышел в финал Кубка впервые с 2007 года. Клуб дважды становился обладателем трофея — в 1961 и 1968 годах.