Чемпион России по футболу Натхо объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Израиля Бибрас Натхо, завоевавший все основные трофеи в российском футболе, принял решение о завершении профессиональной карьеры.
Как сообщает пресс-служба Израильской футбольной ассоциации, в заявлении организации говорится: «Мы бы хотели сказать вам спасибо, Бибрас».
Натхо 38 лет. В ходе карьеры он выступал за казанский «Рубин» (2010−2014) и московский ЦСКА (2014−2018). В составе армейцев футболист стал чемпионом России (2016), а с клубом из Казани — обладателем Кубка (2012) и Суперкубка страны (2012). Также полузащитник играл в чемпионатах Израиля, Греции и Сербии. Последним клубом в его карьере стал сербский «Партизан».
За сборную Израиля Натхо провел 88 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 16 голевых передач. Выступления за национальную команду он завершил в 2023 году.