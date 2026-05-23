Чемпион России по футболу Натхо объявил о завершении карьеры

В России израильтянин выступал за «Рубин» и ЦСКА.

Бывший полузащитник сборной Израиля Бибрас Натхо, завоевавший все основные трофеи в российском футболе, принял решение о завершении профессиональной карьеры.

Как сообщает пресс-служба Израильской футбольной ассоциации, в заявлении организации говорится: «Мы бы хотели сказать вам спасибо, Бибрас».

Натхо 38 лет. В ходе карьеры он выступал за казанский «Рубин» (2010−2014) и московский ЦСКА (2014−2018). В составе армейцев футболист стал чемпионом России (2016), а с клубом из Казани — обладателем Кубка (2012) и Суперкубка страны (2012). Также полузащитник играл в чемпионатах Израиля, Греции и Сербии. Последним клубом в его карьере стал сербский «Партизан».

За сборную Израиля Натхо провел 88 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 16 голевых передач. Выступления за национальную команду он завершил в 2023 году.