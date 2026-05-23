Чемпион России по футболу Натхо объявил о завершении карьеры

Натхо 38 лет. В ходе карьеры он выступал за казанский «Рубин» (2010−2014) и московский ЦСКА (2014−2018). В составе армейцев футболист стал чемпионом России (2016), а с клубом из Казани — обладателем Кубка (2012) и Суперкубка страны (2012). Также полузащитник играл в чемпионатах Израиля, Греции и Сербии. Последним клубом в его карьере стал сербский «Партизан».