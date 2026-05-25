Экс‑вратарь «Ливерпуля» Миньоле объявил о завершении карьеры

Соглашение 38‑летнего Миньоле с нынешним клубом «Брюгге» действует до 30 июня 2026 года.
«Слов не хватает, чтобы описать свои чувства… Я вечно благодарен всем, кто меня поддерживал, всем, кто в меня верил. Это честь — завершить карьеру в этом прекрасном клубе вместе с болельщиками, со всеми в клубе и со всеми моими близкими», — написал голкипер в соцсетях.
На протяжении карьеры Миньоле также выступал за бельгийский «Сент‑Трюйден», английские «Сандерленд» и «Ливерпуль». В составе «краных» вратарь выиграл Лигу чемпионов в 2019 году.
В составе «Брюгге» Миньоле провел 311 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 333 мяча и 112 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «Брюгге» футболист пять раз стал чемпионом Бельгии, один раз стал обладателем Кубка и трижды — Суперкубка страны.
За сборную Бельгии голкипер провел 35 матчей, став бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.