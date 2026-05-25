Лаутаро стал лучшим бомбардиром Серии А, забив всего 17 голов

28-летний аргентинец провел в этом сезоне 30 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 17 мячей и отдал шесть голевых передач. Второе место разделили греческий нападающий «Комо» Анастасиос Дувикас и нидерландский форвард «Ромы» Дониэлл Мален, которые отличились по 14 раз.
Впервые с сезона-1990/91 лучший бомбардир Серии А забил менее 20 мячей — тогда нападающий «Сампдории» Джанлука Виалли забил 19 голов в 26 матчах. Голевой результат Лаутаро стал худшим с сезона-1987/88, когда Диего Марадона стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив всего 15 мячей в 28 матчах за «Наполи».
Ранее Лаутаро уже становился лучшим бомбардиром Серии А — в сезоне-2023/24 он забил 24 гола в 33 матчах. Всего же на его счету 132 гола в 267 матчах, благодаря чему аргентинец занимает 40-е место в списке лучших бомбардиров итальянского чемпионата.
Лучшим ассистентом сезона стал защитник «Интера» Федерико Димарко, записавший на свой счет 16 голевых передач в 25 матчах. Лучшим по числу сухих матчей стал французский вратарь «Комо» Жан Бюте, отыгравший «на ноль» 19 из 36 матчей.
По итогам сезона «Интер» в 21-й раз стал чемпионом Италии, набрав 87 очков. В борьбе за золото «нерадзурри» обошли прошлогоднего чемпиона «Наполи» (76), «Рому» (73) и «Комо» (71). Все четыре команды сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.