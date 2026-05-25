Фабрегас: «Комо» заслужил выход в Лигу чемпионов

Футбольный клуб «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.
«Всю свою жизнь, даже когда я делаю замены, я полагаюсь на внутренние ощущения. И перед матчем с “Пармой” я почувствовал, что двух побед будет достаточно для выхода в Лигу чемпионов. У нас были неудачи — два поражения и ничья с “Удинезе”, так что мы знали, что нам нужна победная серия, но ощущение было таким, что мы все время в гонке», — цитирует испанского тренера DAZN.
«Мы заслужили это место — тем, как мы этого добились. В этой команде полно “детей”, у нас 15 игроков моложе 23 лет, так что это шедевр всей команды. Они слушали, всегда хотели большего, подняли планку в нужный момент. Я могу только снять шляпу перед этими игроками, потому что мы, тренеры, пытаемся подтолкнуть их, дать варианты, указать, где есть свободное пространство, но на поле все делают они. Я так счастлив за жителей Комо, они заслужили эту радость», — добавил Фабрегас.
«Комо» с 71 очком после 38 матчей занял четвертое место в таблице чемпионата Италии. В последнем туре подопечные Фабрегаса разгромили «Кремонезе» со счетом 4:1, а «Милан», ранее находившийся в зоне Лиги чемпионов, уступил дома «Кальяри» (1:2).