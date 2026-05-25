Фабрегас: «Комо» заслужил выход в Лигу чемпионов

«Мы заслужили это место — тем, как мы этого добились. В этой команде полно “детей”, у нас 15 игроков моложе 23 лет, так что это шедевр всей команды. Они слушали, всегда хотели большего, подняли планку в нужный момент. Я могу только снять шляпу перед этими игроками, потому что мы, тренеры, пытаемся подтолкнуть их, дать варианты, указать, где есть свободное пространство, но на поле все делают они. Я так счастлив за жителей Комо, они заслужили эту радость», — добавил Фабрегас.