Источник: российский футболист бесплатно перейдет в «Дюнкерк»

Минувший сезон Пруцев провел в аренде в белградском ОФК, за который сыграл 17 матчей, забил один мяч и отдал пять голевых передач. До этого его дважды отправляли в аренду в «Целе», с которым он выиграл чемпионат Словении и был признан лучшим молодым игроком турнира.