Источник: российский футболист бесплатно перейдет в «Дюнкерк»

По информации источника, 23-летний россиянин подпишет с французским клубом трехлетний контракт с зарплатой 150 тыс. евро в год. При этом Пруцев покинет «Црвену Звезду» бесплатно, так как его контракт с клубом истекает 30 мая.
Отмечается, что Пруцев отказал «Воеводине» из Нови-Сада, которая в этом сезоне выиграла серебряные медали чемпионата Сербии.
Пруцев перешел в «Црвену Звезду» летом 2022 года из «Сочи» за 900 тыс. евро. За четыре года он провел за сербский клуб 25 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. В мае 2023 года россиянин получил сербское гражданство.
Минувший сезон Пруцев провел в аренде в белградском ОФК, за который сыграл 17 матчей, забил один мяч и отдал пять голевых передач. До этого его дважды отправляли в аренду в «Целе», с которым он выиграл чемпионат Словении и был признан лучшим молодым игроком турнира.
Егор Пруцев является младшим братом полузащитника «Локомотива» и сборной России Данила Пруцева.
«Дюнкерк» завершил минувший сезон на 12-м месте в Лиге 2. В сезоне-2024/25 клуб из одноименного города дошел до полуфинала Кубка Франции, где уступил будущему обладателю трофея — «Пари Сен-Жермен» (2:4). «Дюнкерком» руководит бывший главный тренер «Барселоны Б» Альберт Санчес.