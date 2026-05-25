Стало известно имя нового главного тренера «Лацио»

По информации источника, в ближайшее время римский клуб подпишет с 48-летним итальянским специалистом контракт на два года. Гаттузо сменит на посту главного тренера «Лацио» Маурицио Сарри, который, как ожидается, возглавит «Аталанту».
Последним местом работы Гаттузо была сборная Италии, откуда он был уволен в апреле этого года после непопадания на ЧМ-2026. Под его руководством итальянская сборная провели восемь матчей, в которых одержала шесть побед и потерпела два поражения — дома против Норвегии (1:4) и на выезде против Боснии и Герцеговины (1:1, пен. 1:4).
«Лацио» станет десятым клубом в тренерской карьере Гаттузо — ранее он возглавлял «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пизу», «Милан», «Наполи», «Валенсию», «Марсель» и «Хайдук». На его счету пока лишь один выигранный трофей — Кубок Италии с «Наполи» в 2020 году.
«Лацио» завершил сезон на девятом месте в Серии А, что стало для клуба худшим результатом за последние 12 лет. Кроме того, римляне во второй сезон кряду не сыграют в еврокубках.