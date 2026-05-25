Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Источник: «Милан» уволит Аллегри и продаст востребованных звезд

Руководство «Милана» рассматривает реорганизацию структуры клуба после неудачного завершения сезона. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Итальянский «Милан» готовится к масштабной перестройке после того, как команда не попала в Лигу чемпионов по итогам сезона в Серии А. В последнем туре чемпионата Италии «россонери» уступили дома «Кальяри» (1:2) и финишировали лишь пятыми в турнирной таблице.

По данным издания источника, клуб отправит в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Кроме этого, под вопросом будущее Кристиана Пулишича, Луки Модрича, Адриена Рабио, Рафаэля Леао, Рубена Лофтуса-Чика и Фикайо Томори. Инсайдеры утверждают, что «Милан» планирует выручить около 100 миллионов евро в летнее трансферное окно. Поэтому все из перечисленных игроков или некоторые из них могут быть проданы.

Под вопросом находятся роли генерального и спортивного директоров, при этом допускается сценарий глубоких изменений по сравнению с текущей организацией. Дело идет к уходу Джорджо Фурлани с поста генерального директора, Жоффре Монкады с должности главы скаутского отдела, а также спортивного директора Игли Таре.

Массимилиан Аллегри вернулся в «Милан» в мае 2025 года, ранее он уже возглавлял итальянский клуб с 2010-го по 2014 год.