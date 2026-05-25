Источник: «Милан» уволит Аллегри и продаст востребованных звезд

Итальянский «Милан» готовится к масштабной перестройке после того, как команда не попала в Лигу чемпионов по итогам сезона в Серии А. В последнем туре чемпионата Италии «россонери» уступили дома «Кальяри» (1:2) и финишировали лишь пятыми в турнирной таблице.
По данным издания источника, клуб отправит в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Кроме этого, под вопросом будущее Кристиана Пулишича, Луки Модрича, Адриена Рабио, Рафаэля Леао, Рубена Лофтуса-Чика и Фикайо Томори. Инсайдеры утверждают, что «Милан» планирует выручить около 100 миллионов евро в летнее трансферное окно. Поэтому все из перечисленных игроков или некоторые из них могут быть проданы.
Под вопросом находятся роли генерального и спортивного директоров, при этом допускается сценарий глубоких изменений по сравнению с текущей организацией. Дело идет к уходу Джорджо Фурлани с поста генерального директора, Жоффре Монкады с должности главы скаутского отдела, а также спортивного директора Игли Таре.
Массимилиан Аллегри вернулся в «Милан» в мае 2025 года, ранее он уже возглавлял итальянский клуб с 2010-го по 2014 год.