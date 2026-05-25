Массимилиано Аллегри покинул пост главного тренера «Милана»

Руководство «Милана» объявило об увольнении главного тренера Массимилиано Аллегри. Официальное заявление было опубликовано пресс-службой итальянского клуба. Причиной кадровых изменений стали неудовлетворительные результаты команды по итогам сезона.
В клубе напомнили, что после неудачного прошлого года перед «Миланом» стояла задача вернуться в Лигу чемпионов и создать фундамент для стабильных успехов в Серии А. По ходу сезона команда долгое время находилась в числе лидеров чемпионата и сохраняла шансы на борьбу за титул, однако концовка кампании оказалась крайне неудачной. Последнее поражение, как отметили в клубе, окончательно превратило сезон в провальный.
«После прошлогоднего разочарования руководство поставило перед клубом задачу вернуться в Лигу чемпионов и заложить основу для стабильных побед в высшем дивизионе чемпионата Италии. На протяжении большей части сезона мы занимали две верхние строчки в национальном первенстве, имея реальные шансы побороться за титул. Заключительный отрезок сезона был совершенно не похож на предыдущие выступления, а вчерашнее досадное поражение в последней игре превратило сезон в однозначный провал. Настало время перемен и всесторонней реорганизации футбольных операций. Мы расстаемся с генеральным директором Джорджо Фурлани, спортивным директором Игли Таре, главным тренером Массимилиано Аллегри и техническим директором Джеффри Монкада. Мы благодарим каждого из них за их усердную работу и преданность “Милану” на протяжении всего периода их нахождения в клубе. Дальнейшие объявления относительно следующих назначений будут сделаны в установленном порядке — с целью быть хорошо подготовленными к следующему сезону», — говорится в заявлении клуба.
58-летний Аллегри возглавил «Милан» в мае 2025 года. До возвращения в миланский клуб специалист работал в «Ювентусе», который тренировал с 2021 по 2024 год, а ранее — с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринская команда пять раз выигрывала чемпионат Италии, столько же раз завоевывала Кубок страны, а также дважды доходила до финала Лиги чемпионов.
Для Аллегри это был второй период работы в «Милане». Впервые он руководил командой с 2010 по 2014 год, выиграв чемпионат Италии и Суперкубок страны в 2011 году.