Матч-центр
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Массимилиано Аллегри покинул пост главного тренера «Милана»

Причиной стали неудовлетворительные результаты клуба.

Руководство «Милана» объявило об увольнении главного тренера Массимилиано Аллегри. Официальное заявление было опубликовано пресс-службой итальянского клуба. Причиной кадровых изменений стали неудовлетворительные результаты команды по итогам сезона.

В клубе напомнили, что после неудачного прошлого года перед «Миланом» стояла задача вернуться в Лигу чемпионов и создать фундамент для стабильных успехов в Серии А. По ходу сезона команда долгое время находилась в числе лидеров чемпионата и сохраняла шансы на борьбу за титул, однако концовка кампании оказалась крайне неудачной. Последнее поражение, как отметили в клубе, окончательно превратило сезон в провальный.

«После прошлогоднего разочарования руководство поставило перед клубом задачу вернуться в Лигу чемпионов и заложить основу для стабильных побед в высшем дивизионе чемпионата Италии. На протяжении большей части сезона мы занимали две верхние строчки в национальном первенстве, имея реальные шансы побороться за титул. Заключительный отрезок сезона был совершенно не похож на предыдущие выступления, а вчерашнее досадное поражение в последней игре превратило сезон в однозначный провал. Настало время перемен и всесторонней реорганизации футбольных операций. Мы расстаемся с генеральным директором Джорджо Фурлани, спортивным директором Игли Таре, главным тренером Массимилиано Аллегри и техническим директором Джеффри Монкада. Мы благодарим каждого из них за их усердную работу и преданность “Милану” на протяжении всего периода их нахождения в клубе. Дальнейшие объявления относительно следующих назначений будут сделаны в установленном порядке — с целью быть хорошо подготовленными к следующему сезону», — говорится в заявлении клуба.

58-летний Аллегри возглавил «Милан» в мае 2025 года. До возвращения в миланский клуб специалист работал в «Ювентусе», который тренировал с 2021 по 2024 год, а ранее — с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринская команда пять раз выигрывала чемпионат Италии, столько же раз завоевывала Кубок страны, а также дважды доходила до финала Лиги чемпионов.

Для Аллегри это был второй период работы в «Милане». Впервые он руководил командой с 2010 по 2014 год, выиграв чемпионат Италии и Суперкубок страны в 2011 году.