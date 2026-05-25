Массимилиано Аллегри покинул пост главного тренера «Милана»

«После прошлогоднего разочарования руководство поставило перед клубом задачу вернуться в Лигу чемпионов и заложить основу для стабильных побед в высшем дивизионе чемпионата Италии. На протяжении большей части сезона мы занимали две верхние строчки в национальном первенстве, имея реальные шансы побороться за титул. Заключительный отрезок сезона был совершенно не похож на предыдущие выступления, а вчерашнее досадное поражение в последней игре превратило сезон в однозначный провал. Настало время перемен и всесторонней реорганизации футбольных операций. Мы расстаемся с генеральным директором Джорджо Фурлани, спортивным директором Игли Таре, главным тренером Массимилиано Аллегри и техническим директором Джеффри Монкада. Мы благодарим каждого из них за их усердную работу и преданность “Милану” на протяжении всего периода их нахождения в клубе. Дальнейшие объявления относительно следующих назначений будут сделаны в установленном порядке — с целью быть хорошо подготовленными к следующему сезону», — говорится в заявлении клуба.