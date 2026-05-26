Кандидат в президенты «Реала» высказался о Моуринью

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме прокомментировал возможное возвращение Жозе Моуринью в мадридский клуб. Интервью опубликовано на ABC.
Ранее сообщалось, что 63-летний португальский специалист может вновь возглавить «Реал». Моуринью уже работал главным тренером мадридцев с 2010 по 2013 год.
«Он великий тренер, добившийся больших успехов, и обладает уникальным стилем управления раздевалкой», — заявил Рикельме.
При этом кандидат в президенты клуба подчеркнул, что, по его мнению, «Реалу» необходим долгосрочный проект.
«В нашем случае “Реалу” нужен долгосрочный проект, а не краткосрочное решение, вроде временной заплатки. Необходима полная смена курса с проектом на среднесрочную и долгосрочную перспективу», — отметил Рикельме.
Также функционер не стал прямо отвечать на вопрос о том, пригласил бы он Моуринью в случае победы на выборах.
«Если я стану президентом, мы это оценим, но сейчас мы стремимся создать долгосрочный проект. О тренерах поговорим позже», — сказал Рикельме.