Кандидат в президенты «Реала» высказался о Моуринью

Энрике Рикельме заявил, что мадридскому клубу нужен долгосрочный проект, а не краткосрочное решение.

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме прокомментировал возможное возвращение Жозе Моуринью в мадридский клуб. Интервью опубликовано на ABC.

Ранее сообщалось, что 63-летний португальский специалист может вновь возглавить «Реал». Моуринью уже работал главным тренером мадридцев с 2010 по 2013 год.

«Он великий тренер, добившийся больших успехов, и обладает уникальным стилем управления раздевалкой», — заявил Рикельме.

При этом кандидат в президенты клуба подчеркнул, что, по его мнению, «Реалу» необходим долгосрочный проект.

«В нашем случае “Реалу” нужен долгосрочный проект, а не краткосрочное решение, вроде временной заплатки. Необходима полная смена курса с проектом на среднесрочную и долгосрочную перспективу», — отметил Рикельме.

Также функционер не стал прямо отвечать на вопрос о том, пригласил бы он Моуринью в случае победы на выборах.

«Если я стану президентом, мы это оценим, но сейчас мы стремимся создать долгосрочный проект. О тренерах поговорим позже», — сказал Рикельме.