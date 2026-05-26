Челестини может возглавить «Хетафе»

Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини достиг принципиальной договоренности с испанским клубом.

Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини достиг принципиальной договоренности с «Хетафе». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, швейцарский специалист возглавит испанский клуб, если действующий главный тренер Хосе Бордалас не продлит контракт, который истекает в конце июня.

Ранее СМИ сообщали, что продление соглашения с Бордаласом маловероятно из-за интереса к тренеру со стороны других клубов, а также финансовой ситуации «Хетафе». Летом команде может потребоваться продажа игроков, чтобы улучшить положение с потолком зарплат.

В завершившемся сезоне Ла Лиги «Хетафе» под руководством Бордаласа занял седьмое место и вышел в Лигу конференций.

50-летний Челестини работал в ЦСКА с июня 2025 года и выиграл с командой Суперкубок России. До этого он тренировал «Базель», «Сьон», «Люцерн», «Лугано», «Лозанну», «Террачину», а также работал ассистентом в «Малаге».

В качестве футболиста Челестини выступал за «Хетафе» с 2005 по 2010 год и провел за клуб 150 матчей.