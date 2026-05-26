«Реал» может переплатить за возвращение Моуринью

«Реал» может столкнуться с дополнительными расходами при попытке вернуть Жозе Моуринью на пост главного тренера. Об этом сообщает RTP.
По информации источника, мадридский клуб не успеет активировать специальный пункт о выкупе контракта португальского специалиста у «Бенфики» за 7 млн евро. Срок действия условия истекает во вторник.
Сообщается, что причиной задержки стали досрочные президентские выборы в «Реале», объявленные Флорентино Пересом после второго подряд сезона без титулов.
Теперь, как утверждает RTP, возвращение Моуринью может обойтись мадридскому клубу почти в 15 млн евро.
63-летний специалист уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что Моуринью может вновь возглавить мадридцев после окончания нынешнего сезона.