Ибрагимович продвигает кандидатуру Хави на пост тренера «Милана»

Ранее «Милан» уволил Массимилиано Аллегри. Также своих постов лишились генеральный директор Джорджо Фурлани и спортивный директор Игли Таре. В Серии А в этом сезоне красно-черные боролись за место в Лиге чемпионов, но в заключительном туре дома уступили «Кальяри» из нижней половины турнирной таблицы и завершили чемпионат лишь на пятой строчке. В Кубке Италии и Суперкубке страны результат также оказался неудачным, что и подтолкнуло руководство к поиску нового тренерского решения.