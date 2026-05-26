Ибрагимович продвигает кандидатуру Хави на пост тренера «Милана»

По информации Corriere dello Sport, кандидатуру бывшего главного тренера «Барселоны» продвигает советник владельцев «россонери» Златан Ибрагимович.
Руководство «Милана» планирует назначить современного тренера с атакующим стилем игры — в качестве примера выступает «Комо» под руководством Франсеска Фабрегаса. Также со ссылкой на Sky Sports сообщается, что «Милан» рассматривает кандидатуру Андони Ираолы, покинувшего «Борнмут» по окончании этого сезона.
Ранее «Милан» уволил Массимилиано Аллегри. Также своих постов лишились генеральный директор Джорджо Фурлани и спортивный директор Игли Таре. В Серии А в этом сезоне красно-черные боролись за место в Лиге чемпионов, но в заключительном туре дома уступили «Кальяри» из нижней половины турнирной таблицы и завершили чемпионат лишь на пятой строчке. В Кубке Италии и Суперкубке страны результат также оказался неудачным, что и подтолкнуло руководство к поиску нового тренерского решения.
Хави возглавлял «Барселону» с 2021-го по 2024 год и выиграл с каталонцами чемпионат Испании и Суперкубок страны. Хави — воспитанник каталонского клуба, c 1998-го по 2015 год был игроком «Барселоны». Вместе с клубом он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и 8 раз чемпионат Испании. Также Хави — чемпион мира в составе сборной Испании и дважды выигрывал чемпионат Европы.