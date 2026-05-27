Лэмпард стал тренером года в Англии, обойдя Артету и Гвардиолу

В минувшем сезоне «Ковентри» под руководством 47-летнего англичанина стал победителем Чемпионшипа, опередив ближайшего преследователя в лице «Ипсвича» на 11 очков. Благодаря этому «небесно-голубые» вышли в элиту английского футбола и впервые за 26 лет сыграют в АПЛ.
В борьбе за награду Лэмпард опередил Микеля Артету («Арсенал»), Хосеп Гвардиолу («Манчестер Сити»), Майкла Кэррика («Манчестер Юнайтед»), Андони Ираолу («Борнмут»), Кита Эндрюса («Брентфорд»), Майкла Скубалу («Линкольн») и Энди Вудмана («Бромли»).
Награда лучшему тренеру по версии LMA носит имя легендарного наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Из-за проблем со здоровьем 84-летний шотландец не смог присутствовать на церемонии в Лондоне. Вместо него награду вручал главный тренер сборной Англии Томас Тухель, зачитавший письмо, в котором Фергюсон поздравил Лэмпарда.
«Дорогой Фрэнк, мои поздравления с признанием лучшим тренером года по версии LMA. Ты должен гордиться тем, чего добились ты и твоя команда. Твоя личность как тренера и лидера прекрасно отражается в игре команды. В этом сезоне вы показывали великолепный футбол — убедительный, с верой в себя. Мне было приятно наблюдать за вами. Я знаю по нашим разговорам, что тебе присущи скромность и очень важное качество стремление учиться. Уверен, эта награда очень многое для тебя значит. Желаю удачи в АПЛ в следующем сезоне», — сказано в обращении Фергюсона.
Награда лучшему тренеру АПЛ досталась главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете, который привел «канониров» к первой с 2004 года победе в чемпионате.
Новый сезон АПЛ стартует 22 августа.