Лэмпард стал тренером года в Англии, обойдя Артету и Гвардиолу

«Дорогой Фрэнк, мои поздравления с признанием лучшим тренером года по версии LMA. Ты должен гордиться тем, чего добились ты и твоя команда. Твоя личность как тренера и лидера прекрасно отражается в игре команды. В этом сезоне вы показывали великолепный футбол — убедительный, с верой в себя. Мне было приятно наблюдать за вами. Я знаю по нашим разговорам, что тебе присущи скромность и очень важное качество стремление учиться. Уверен, эта награда очень многое для тебя значит. Желаю удачи в АПЛ в следующем сезоне», — сказано в обращении Фергюсона.