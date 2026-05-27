Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.40
П2
4.30
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.25
П2
2.63
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Лэмпард стал тренером года в Англии, обойдя Артету и Гвардиолу

Главный тренер «Ковентри» Фрэнк Лэмпард был признан тренером года по версии Ассоциации тренеров (LMA).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В минувшем сезоне «Ковентри» под руководством 47-летнего англичанина стал победителем Чемпионшипа, опередив ближайшего преследователя в лице «Ипсвича» на 11 очков. Благодаря этому «небесно-голубые» вышли в элиту английского футбола и впервые за 26 лет сыграют в АПЛ.

В борьбе за награду Лэмпард опередил Микеля Артету («Арсенал»), Хосеп Гвардиолу («Манчестер Сити»), Майкла Кэррика («Манчестер Юнайтед»), Андони Ираолу («Борнмут»), Кита Эндрюса («Брентфорд»), Майкла Скубалу («Линкольн») и Энди Вудмана («Бромли»).

Награда лучшему тренеру по версии LMA носит имя легендарного наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Из-за проблем со здоровьем 84-летний шотландец не смог присутствовать на церемонии в Лондоне. Вместо него награду вручал главный тренер сборной Англии Томас Тухель, зачитавший письмо, в котором Фергюсон поздравил Лэмпарда.

«Дорогой Фрэнк, мои поздравления с признанием лучшим тренером года по версии LMA. Ты должен гордиться тем, чего добились ты и твоя команда. Твоя личность как тренера и лидера прекрасно отражается в игре команды. В этом сезоне вы показывали великолепный футбол — убедительный, с верой в себя. Мне было приятно наблюдать за вами. Я знаю по нашим разговорам, что тебе присущи скромность и очень важное качество стремление учиться. Уверен, эта награда очень многое для тебя значит. Желаю удачи в АПЛ в следующем сезоне», — сказано в обращении Фергюсона.

Награда лучшему тренеру АПЛ досталась главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете, который привел «канониров» к первой с 2004 года победе в чемпионате.

Новый сезон АПЛ стартует 22 августа.