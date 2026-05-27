Мусиала возглавил топ-10 самых подешевевших игроков Бундеслиги

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала возглавил рейтинг самых подешевевших футболистов Бундеслиги по версии Transfermarkt.

Согласно информации портала Transfermarkt, 23-летний Мусиала подешевел на 20 млн евро. Теперь он оценивается в 100 млн евро. Также в список попали партнеры Мусиалы по команде нападающий Харри Кейн и полузащитник Йозуа Киммих.

Топ-10 самых подешевевших футболистов Бундеслиги — 2025/26 по версии Transfermarkt:

1. Джамал Мусиала («Бавария») — € 100 млн (- € 20 млн);
2. Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд) — € 40 млн (- € 10 млн);
3. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд) — € 32 млн (- € 8 млн);
4. Мохамед Амура («Вольфсбург») — € 20 млн (- € 7 млн);
5. Фабиу Силва («Боруссия» Дортмунд) — € 22 млн (- € 6 млн);
6. Харри Кейн («Бавария») — € 60 млн (- € 5 млн);
7. Альфонсо Дэвис («Бавария») — € 40 млн (- € 5 млн);
8. Йозуа Киммих («Бавария») — € 35 млн (- € 5 млн);
9. Жонатан Буркардт («Айнтрахт») — € 30 млн (- € 5 млн);
10. Эксекиэль Паласиос («Байер») — € 25 млн (- € 5 млн).

Джамал Мусиала выступает за «Баварию» с 2020 года. В составе клуба футболист провел 231 матч во всех турнирах, в которых забил 69 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с «Баварией» футболист шесть раз выиграл чемпионат Германии, четыре раза завоевал Суперкубок страны и один раз стал обладателем Кубка Германии. Также Мусиала выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.