Мусиала возглавил топ-10 самых подешевевших игроков Бундеслиги

Джамал Мусиала выступает за «Баварию» с 2020 года. В составе клуба футболист провел 231 матч во всех турнирах, в которых забил 69 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с «Баварией» футболист шесть раз выиграл чемпионат Германии, четыре раза завоевал Суперкубок страны и один раз стал обладателем Кубка Германии. Также Мусиала выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.