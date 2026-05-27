Аллегри и Ибрагимович поссорились по ходу сезона

Массимилиано Аллегри и Златан Ибрагимович несколько недель не общались после конфликта в ресторане.

Источник: Reuters

У бывшего главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри произошел конфликт со Златаном Ибрагимовичем по ходу сезона. Об этом сообщает SempreMilan со ссылкой на Corriere della Sera.

По информации источника, конфликт произошел в одном из ресторанов в присутствии Джорджио Фурлани и Игли Таре. Утверждается, что руководителям клуба пришлось разнимать Аллегри и Ибрагимовича.

Сообщается, что после инцидента бывший главный тренер и советник владельцев «Милана» не общались в течение нескольких недель. Причиной конфликта стали разногласия по поводу трансферной политики клуба.

Кроме того, Аллегри был недоволен тем, что Ибрагимович общался с футболистами команды за спиной тренера, а также поддерживал контакт с Антонио Кассано, который публично критиковал специалиста.

По окончании сезона Аллегри и ряд представителей руководства покинули свои посты в «Милане». Клуб рассматривает несколько вариантов на должность нового главного тренера.

