Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
«Милан» рассматривает Рангника на пост главного тренера

Советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович встретился с Ральфом Рангником в Вене.

Источник: Reuters

«Милан» рассматривает возможность назначения Ральфа Рангника на пост главного тренера команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, кандидатура нынешнего главного тренера сборной Австрии нравится советнику владельцев клуба Златану Ибрагимовичу. Сообщается, что бывший нападающий уже провел встречу с немецким специалистом в Вене.

При этом главным претендентом на пост тренера «Милана» остается Андони Ираола, который сейчас возглавляет «Борнмут». В шорт-листе клуба также находятся Хави и Оливер Гласнер.

Рангник ранее работал в «РБ Лейпциг», «Хоффенхайме», «Шальке» и «Манчестер Юнайтед». С 2022 года немецкий специалист возглавляет сборную Австрии.

«Милан» завершил сезон без трофеев и может сменить главного тренера перед стартом нового чемпионата Италии.