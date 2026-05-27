Кандидат в президенты «Реала» представил программу

Кандидат в президенты мадридского «Реала» Энрике Рикельме представил часть своей предвыборной программы. Об этом сообщает AS.
37-летний бизнесмен предложил создать для сосьос клуба новую инфраструктуру. В программу входят социальный клуб, отель премиум-класса, корты для падела, футбольные поля для членов «Реала» и центр водных видов спорта.
Рикельме также выступил за строительство новой арены для баскетбольной команды «Реала» и павильона для концертов вместимостью 15 тысяч зрителей. Кроме того, он намерен расширить стадион имени Альфредо Ди Стефано до 20 тысяч мест. На этой арене должна выступать женская команда клуба.
Среди других предложений — гарантия сохранения «Реала» в собственности сосьос, снижение членских взносов на 50% до следующей победы клуба в Лиге чемпионов, прозрачный список ожидания на абонементы и розыгрыш 10 тысяч сезонных абонементов среди членов клуба.
Кандидат также предложил расширить доступ сосьос к тренировкам первой команды и академии, создать туристическое агентство для поездок на выездные матчи и снизить цены на билеты для таких игр.
В программе Рикельме отдельно упоминаются новая цифровая платформа для управления делами клуба, портал для повышения прозрачности, возобновление Кубка Сантьяго Бернабеу, создание Центра легенд в музее «Реала» и сохранение всех клубных гимнов.