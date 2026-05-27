«Лацио» расстался с Сарри после одного сезона

«S.S. Lazio сообщает, что передала в Лигу Серии А документы о расторжении по взаимному согласию трудовых отношений с тренером Маурицио Сарри и его штабом», — говорится в заявлении клуба.
«Клуб принимает к сведению завершение профессиональных отношений и желает тренеру и его сотрудникам всего наилучшего в продолжении карьеры», — добавили в «Лацио».
Сарри вернулся в «Лацио» летом 2025 года после предыдущего периода работы в клубе с 2021 по 2024 год. Его действующее соглашение, по данным профильных ресурсов, было рассчитано до лета 2027 года.
В первом периоде работы с римлянами Сарри вывел команду на второе место в Серии А в сезоне-2022/23. Это был лучший результат «Лацио» в чемпионате Италии за долгий период.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что одним из кандидатов на пост главного тренера «Лацио» является Дженнаро Гаттузо. Официально клуб пока не объявлял имя нового наставника.