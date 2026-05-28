«Болонья» объявила об уходе Итальяно

«Болонья» официально объявила об уходе Винченцо Итальяно с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт с 48-летним специалистом был расторгнут по соглашению сторон.
«Итальяно сообщил клубу, что, по его мнению, его пребывание в “Болонье” подошло к концу после двух сезонов, ознаменованных отличными результатами», — говорится в заявлении клуба.
Также в «Болонье» подчеркнули, что решение тренера не связано с какими-либо будущими профессиональными возможностями.
Итальяно возглавлял команду с 2024 года. Под его руководством «Болонья» выиграла Кубок Италии в 2025 году.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что в приглашении специалиста заинтересован «Наполи», который ищет нового главного тренера перед следующим сезоном.