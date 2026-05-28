«Милан» предложил Рангнику техническую должность

«Милан» ведет переговоры с Ральфом Рангником о работе в клубе. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, речь идет не о назначении немецкого специалиста главным тренером команды. «Милан» предложил Рангнику должность в техническом отделе клуба, параметры которой пока окончательно не определены.
Ранее сообщалось, что кандидатура нынешнего главного тренера сборной Австрии нравится Златану Ибрагимовичу. Советник владельцев «Милана» уже провел встречу со специалистом в Вене.
Отмечается, что Рангник изложил свои условия для принятия предложения. Немецкий специалист хочет получить право выбора нового главного тренера и спортивного директора клуба.
«Милан» уже интересовался Рангником в 2020 году, однако тогда стороны не смогли договориться о сотрудничестве.