Модрич может получить должность в «Реале» после карьеры

Лука Модрич может получить должность в структуре мадридского «Реала» после завершения игровой карьеры. Об этом сообщает AS.
По информации источника, 41-летний полузащитник «Милана» рассматривает вариант с завершением карьеры после чемпионата мира в составе сборной Хорватии. Хорват считает, что ему больше нечего доказывать в футболе.
Сообщается, что во время прощания Модрича с «Реалом» президент клуба Флорентино Перес пообещал хорвату возможность вернуться в мадридский клуб после окончания карьеры.
Перес предложил Модричу самостоятельно выбрать любую роль в структуре «Реала» после завершения карьеры.
По данным источника, Модричу интересна работа в футбольной сфере. Хорват может занять пост спортивного директора, советника или другую должность в спортивной структуре клуба.
Модрич выступал за «Реал» с 2012 по 2026 год и стал одним из самых титулованных игроков в истории мадридского клуба. Вместе с командой он выиграл шесть Лиг чемпионов и «Золотой мяч» в 2018 году.