Модрич может получить должность в «Реале» после карьеры

Президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить Луке Модричу любую роль в клубе после завершения игровой карьеры.

Источник: Reuters

Лука Модрич может получить должность в структуре мадридского «Реала» после завершения игровой карьеры. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 41-летний полузащитник «Милана» рассматривает вариант с завершением карьеры после чемпионата мира в составе сборной Хорватии. Хорват считает, что ему больше нечего доказывать в футболе.

Сообщается, что во время прощания Модрича с «Реалом» президент клуба Флорентино Перес пообещал хорвату возможность вернуться в мадридский клуб после окончания карьеры.

Перес предложил Модричу самостоятельно выбрать любую роль в структуре «Реала» после завершения карьеры.

По данным источника, Модричу интересна работа в футбольной сфере. Хорват может занять пост спортивного директора, советника или другую должность в спортивной структуре клуба.

Модрич выступал за «Реал» с 2012 по 2026 год и стал одним из самых титулованных игроков в истории мадридского клуба. Вместе с командой он выиграл шесть Лиг чемпионов и «Золотой мяч» в 2018 году.

Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше