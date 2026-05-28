Церемония вручения «Золотого мяча» впервые пройдет в Лондоне

Решение перенести торжественную церемонию вручения главной индивидуальной награды в мировом футболе в Англию связано с 70-летием премии. Первый «Золотой мяч» в 1966 году получил английский нападающий «Блэкпула» Стэнли Мэттьюз.
Предыдущие церемонии вручения «Золотого мяча» проходили в Париже, где находится редакция журнала France Football — организатора и учредителя награды.
Действующим обладателем «Золотого мяча» у мужчин является вингер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле, у женщин — полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати.
Согласно майскому рейтингу портала Goal, фаворитами в борьбе за «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/26 являются Харри Кейн (Англия, «Бавария»), Майкл Олисе (Франция, «Бавария»), Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»), Луис Диас (Колумбия, «Бавария») и Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»). Ни один из них ранее не становился обладателем этой награды.
Одним из главных критериев при определении обладателя «Золотого мяча» в этом году станет выступление игроков на чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.