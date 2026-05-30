Умер трехкратный чемпион Франции в составе «Лиона» Бриан Бергунью

Бывший футболист «Лиона» и ассистент главного тренера «Гавра» Бриан Бергунью умер в пятницу, 29 мая, в возрасте 43 лет. О смерти сообщила пресс-служба «Лиона» в социальной сети X.

Как уточняет издание Le Progrès, инцидент произошел, когда Бергунью направлялся на стадион «Стадиум де Тулуз» для участия в ветеранском матче. В автомобиле он потерял сознание, после чего был срочно доставлен в больницу. Однако, как отмечается, после повторного приступа наступила смерть.

Бергунью являлся воспитанником «Лиона». В составе этого клуба он трижды становился чемпионом Франции и дважды завоевывал Суперкубок страны. Кроме того, полузащитник играл за «Тулузу», «Лечче» и другие команды. В активе футболиста 21 матч и 10 голов за молодежную сборную Франции.

После завершения игровой карьеры Бергунью занимал пост главного тренера в клубах «Тон-Эвьян» и «Тур». В сезоне 2025/2026 он входил в тренерский штаб «Гавра» в качестве помощника главного тренера.

В декабре 2023 года у Бергунью был диагностирован рак околоушной железы, а также он перенес инсульт.