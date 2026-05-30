Гордон доказал, что с детства мечтал играть за «Барселону»

Лучший бомбардир «Ньюкасла» текущего сезона Энтони Гордон перебрался в Испанию. «Барселона» объявила о подписании контракта с англичанином до лета 2031 года. Футболист уже дал первое интервью в новом клубе, где объяснил, почему выучил испанский язык ещё в детстве.

Источник: ФК "Барселона"

Полузащитник сборной Англии по футболу Энтони Гордон признался, что выучил испанский язык еще в детстве, потому что с трехлетнего возраста мечтал перейти в «Барселону».

В пятницу «Барселона» объявила о подписании контракта с Гордоном, рассчитанного до 2031 года. По данным Sky Sports, каталонский клуб выплатит «Ньюкаслу» за 25-летнего вингера не менее 80 миллионов евро.

— Я хотел играть за «Барселону» с трех лет. Я говорю по-испански, потому что еще ребенком мечтал, что буду играть за «Барселону». В «Ньюкасле» у меня был испанский физиотерапевт, с которым я разговаривал каждый день. Ему я тоже как-то сказал, что однажды буду играть за «Барселону», — рассказал Гордон на пресс-конференции. Видеозапись мероприятия опубликована в аккаунте клуба на YouTube.

Гордон выступал за «Ньюкасл» с 2023 года. В текущем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, забив 17 голов (10 из них — в Лиге чемпионов). Ранее футболист был включен в окончательный состав сборной Англии для участия в чемпионате мира 2026 года.