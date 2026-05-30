19:00
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.37
П2
3.20
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Мексика
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.00
П2
5.50
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Япония
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
13.50
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Швейцария
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.38
П2
13.25
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Чехия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.86
П2
5.04
Футбол. Товарищеские матчи
31.05
Германия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.25
П2
18.00

«Ливерпуль» уволил главного тренера Арне Слота

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» сообщил об отставке главного тренера Арне Слота.

Источник: Reuters

Как заявили в пресс-службе команды, трудовое соглашение со специалистом, рассчитанное до 2027 года, было расторгнуто досрочно. Данное решение принято после анализа итогов завершившегося сезона.

По данным СМИ, основным претендентом на вакантный пост является испанский наставник «Борнмута» Андони Ираола.

47-летний нидерландский специалист приступил к работе в «Ливерпуле» летом 2024 года, сменив на этом посту Юргена Клоппа. В своем дебютном сезоне-2024/25 команда завоевала титул чемпиона Англии. В сезоне-2025/26 клуб завершил выступление в Премьер-лиге на пятой строчке турнирной таблицы.

Помимо этого, в минувшем сезоне «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Кубка Англии и ⅛ финала Кубка лиги, уступил в матче за Суперкубок страны, а также завершил выступление на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.

До переезда в Англию Слот руководил нидерландскими клубами АЗ и «Фейенорд». Вместе с роттердамской командой он одержал победу в чемпионате Нидерландов и Кубке страны, а также вывел ее в финал Лиги конференций УЕФА в 2022 году.

Ливерпуль
1:1
Первый тайм: 0:0
Брентфорд
Футбол, Англия, Тур 38
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Энфилд, 60325 зрителей
Главные тренеры
Арне Слот
Кит Эндрюс
Голы
Ливерпуль
Кертис Джонс
(Мохамед Салах)
58′
Брентфорд
Кевин Шаде
64′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
17
Кертис Джонс
8
Доминик Собослаи
18
Коди Гакпо
4
Виргил ван Дейк
10
Алексис Макаллистер
90+2′
26
Эндрю Робертсон
83′
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
74′
30
Джереми Фримпонг
73
Рио Нгумоха
73′
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
79′
89′
2
Джо Гомес
38
Райан Гравенберх
83′
42
Трей Ньони
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
19
Данго Уаттара
7
Кевин Шаде
9
Игор Тиаго
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
90+5′
27
Виталий Янельт
90+3′
23
Кин Льюис-Поттер
89′
11
Рис Нелсон
8
Матиас Йенсен
83′
24
Миккель Дамсгор
6
Джордан Хендерсон
80′
60′
2
Аарон Хики
Статистика
Ливерпуль
Брентфорд
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
24
11
Удары в створ
8
2
Угловые
14
2
Фолы
9
9
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти