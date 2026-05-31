Перес заявил, что хочет сохранить Винисиуса в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что хотел бы сохранить нападающего Винисиуса Жуниора в мадридском клубе на долгий срок, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
«Я бы хотел, чтобы Винисиус остался навсегда. Он выиграл с нами две последние Лиги чемпионов и действительно хорошо ассоциирует себя с клубом», — сказал Перес.
Также глава «Реала» прокомментировал ситуацию с возможным продлением контракта бразильского футболиста.
«Его продление? Время есть», — отметил Перес.
Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Бразилец стал одним из ключевых игроков мадридской команды и неоднократно решал исход крупных матчей в еврокубках.
Ранее СМИ сообщали, что переговоры о новом соглашении футболиста с клубом продолжаются. Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.