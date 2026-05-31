Чемпионский парад «Арсенала» в Лондоне собрал сотни тысяч фанатов

Как сообщалось ранее, в мае «Манчестер Сити» завершил вничью гостевой матч 37-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», что обеспечило досрочное чемпионство лондонскому «Арсеналу». Этот титул стал для клуба первым с сезона-2003/04. «Арсенал» завоевал национальное первенство в 14-й раз в своей истории. Чаще в чемпионате Англии побеждали только «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», имеющие в активе по 20 трофеев.
В субботу клуб уступил в финале Лиги чемпионов парижскому «Пари Сен-Жермен» в Будапеште.
Мероприятие стартовало в 14:00 (16:00 мск) у стадиона «Эмирейтс» на улице Холлоуэй-роуд.
В шествии задействованы как мужская, так и женская команды. Женская команда празднует победу в Кубке чемпионов ФИФА среди женщин.
Колонну возглавляет грузовик с диджеями. Основу процессии составляют четыре двухэтажных автобуса с открытым верхом, с которых игроки и приглашенные гости приветствуют зрителей.
В первом автобусе следуют чемпионы Премьер-лиги, за ними — обслуживающий персонал мужской команды, далее — женская команда. В последнем автобусе едут болельщики и сотрудники клуба, номинированные коллегами за значительный вклад в развитие организации.
Автобусы движутся по кольцевому маршруту по улицам, прилегающим к стадиону. Ожидается, что процессия продлится несколько часов.
Вдоль маршрута собрались десятки тысяч болельщиков. Они скандируют «Арсенал, Арсенал!» и исполняют футбольные песни.
Правопорядок на мероприятии обеспечивают сотни полицейских. В связи с проведением парада закрыты несколько станций метро. Продолжает работу станция «Арсенал» у стадиона «Эмирейтс». Составы поездов подходят к станции полностью заполненными болельщиками.