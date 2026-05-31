Чемпионский парад «Арсенала» в Лондоне собрал сотни тысяч фанатов

Как сообщалось ранее, в мае «Манчестер Сити» завершил вничью гостевой матч 37-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», что обеспечило досрочное чемпионство лондонскому «Арсеналу». Этот титул стал для клуба первым с сезона-2003/04. «Арсенал» завоевал национальное первенство в 14-й раз в своей истории. Чаще в чемпионате Англии побеждали только «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», имеющие в активе по 20 трофеев.