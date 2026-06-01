Конате обратился к «Ливерпулю» и его болельщиками после ухода

«Пять лет назад я пришел в этот клуб молодым игроком, полным больших мечтаний. Сегодня я ухожу, унося с собой воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь.



Представлять этот клуб было для меня огромной честью. Мы пережили невероятные моменты вместе… взлеты и падения, трофеи, испытания, многолетнюю дружбу и душераздирающие моменты, которые останутся с нами навсегда. В самые сложные моменты я отдавал все, что имел, ради этого клуба.



Мои партнеры, тренеры, сотрудники — спасибо вам за то, что помогали мне расти каждый день. Особенно хочу поблагодарить наших болельщиков… Спасибо вам за вашу любовь, энергию и невероятную поддержку. “Энфилд” — поистине особенное место, и возможность играть перед вами была для меня чем-то, что я никогда не принимал как должное.



От всего сердца благодарю вас за все. Я люблю вас всех и буду нести “Ливерпуль” в своем сердце везде, куда бы ни пошел», — написал Конате в соцсетях.