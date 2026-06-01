Конате обратился к «Ливерпулю» и его болельщиками после ухода

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате попрощался с клубом и болельщиками.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее «Ливерпуль» объявил об уходе 27-летнего французского футболиста по истечении срока контракта.

«Пять лет назад я пришел в этот клуб молодым игроком, полным больших мечтаний. Сегодня я ухожу, унося с собой воспоминания, которые останутся со мной на всю жизнь.

Представлять этот клуб было для меня огромной честью. Мы пережили невероятные моменты вместе… взлеты и падения, трофеи, испытания, многолетнюю дружбу и душераздирающие моменты, которые останутся с нами навсегда. В самые сложные моменты я отдавал все, что имел, ради этого клуба.

Мои партнеры, тренеры, сотрудники — спасибо вам за то, что помогали мне расти каждый день. Особенно хочу поблагодарить наших болельщиков… Спасибо вам за вашу любовь, энергию и невероятную поддержку. “Энфилд” — поистине особенное место, и возможность играть перед вами была для меня чем-то, что я никогда не принимал как должное.

От всего сердца благодарю вас за все. Я люблю вас всех и буду нести “Ливерпуль” в своем сердце везде, куда бы ни пошел», — написал Конате в соцсетях.


Конате выступал за «Ливерпуль» с 2021 года. Он провел за клуб 183 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. Вместе с «Ливерпулем» футболист завоевал пять трофеев.