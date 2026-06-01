Источник: Два клуба из Саудовской Аравии интересуются Конате

Ибраима Конате перешел в «Ливерпуль» из «РБ Лейпциг» летом 2021 года. Защитник провел за английский клуб 183 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. Вместе с «Ливерпулем» футболист выиграл чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, а также дважды стал обладателем Кубка английской футбольной лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Конате в 50 миллионов евро.