Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бразилия
6
:
Панама
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
П1
X
П2

Источник: Два клуба из Саудовской Аравии интересуются Конате

Клубы саудовской Про-Лиги проявляют интерес к французскому защитнику Ибраима Конате, сообщает журналист Никола Скира в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее «Ливерпуль» объявил об уходе 27-летнего Ибраима Конате по истечении срока контракта. Стороны не сумели договориться о продлении соглашения.

Как сообщает источник, «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» заинтересованы в футболисте в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне «Аль-Хиляль» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, «Аль-Иттихад» расположился на пятой позиции.

Ибраима Конате перешел в «Ливерпуль» из «РБ Лейпциг» летом 2021 года. Защитник провел за английский клуб 183 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. Вместе с «Ливерпулем» футболист выиграл чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, а также дважды стал обладателем Кубка английской футбольной лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Конате в 50 миллионов евро.