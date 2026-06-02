Эдегор попал мячом в полицейского на параде «Арсенала»: видео

Во время чемпионского парада «Арсенала» Эдегор ударом головой отправил мяч с автобуса, снаряд попал в голову одного из полицейских, который сопровождал транспорт с футболистами и персоналом клуба.
Напомним, «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии после того, как «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 37-го тура АПЛ. Лондонский клуб выиграл титул впервые за 22 года. Последний раз команда стала победителем Английской Премьер-лиги в сезоне-2003/04 под руководством Арсена Венгера. Тогда «канониры» не потерпели ни одного поражения.
27-летний Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. Футболист провел за «канониров» 234 матча во всех турнирах, в которых забил 42 гола и сделал 46 результативных передач. Соглашение норвежского полузащитника с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.