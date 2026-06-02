Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
П1
2.67
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
П1
1.11
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
П1
2.17
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Эдегор попал мячом в полицейского на параде «Арсенала»: видео

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор попал мячом в голову полицейского на чемпионском параде клуба.

Во время чемпионского парада «Арсенала» Эдегор ударом головой отправил мяч с автобуса, снаряд попал в голову одного из полицейских, который сопровождал транспорт с футболистами и персоналом клуба.

Напомним, «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии после того, как «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 37-го тура АПЛ. Лондонский клуб выиграл титул впервые за 22 года. Последний раз команда стала победителем Английской Премьер-лиги в сезоне-2003/04 под руководством Арсена Венгера. Тогда «канониры» не потерпели ни одного поражения.

27-летний Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. Футболист провел за «канониров» 234 матча во всех турнирах, в которых забил 42 гола и сделал 46 результативных передач. Соглашение норвежского полузащитника с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.