Эдегор попал мячом в полицейского на параде «Арсенала»: видео

Напомним, «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии после того, как «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 37-го тура АПЛ. Лондонский клуб выиграл титул впервые за 22 года. Последний раз команда стала победителем Английской Премьер-лиги в сезоне-2003/04 под руководством Арсена Венгера. Тогда «канониры» не потерпели ни одного поражения.