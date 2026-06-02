Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.39
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2

«Аль-Иттихад» расстался с бывшим главным тренером «Милана»

Саудовский «Аль-Иттихад» объявил о расставании с главным тренером Сержиу Консейсау.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

51-летний португальский специалист возглавил команду в октябре 2025 года. Под его руководством «Аль-Иттихад» финишировал на пятом месте в чемпионате Саудовской Аравии, дошел до полуфинала Кубка Короля и до четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов.

«Это решение принято после всесторонней оценки недавних результатов команды и отражает цели и амбиции клуба на следующий этап. Клуб выражает искреннюю благодарность Консейсау и его тренерскому штабу за преданность и усилия, приложенные во время работы в клубе, и желает им дальнейших успехов в будущей карьере. Клуб объявит о новом тренерском штабе команды через свои официальные каналы в установленное время», — сказано в заявлении «Аль-Иттихада».

В общей сложности Консейсау провел во главе «Аль-Иттихада» 41 матч, в которых одержал 21 победу при 7 ничьих и 13 поражениях. В прошлом сезоне клуб из Джидды стал чемпионом Саудовской Аравии.

Ранее Консейсау работал главным тренером «Нанта» (2016−2017), «Порту» (2017−2024) и «Милана» (2024−2025). Вместе с «Порту» он трижды становился чемпионом Португалии, четыре раза завоевывал Кубок и еще три раза — Суперкубок страны. Консейсау стал рекордсменом клуба по матчам (378) и победам (273).