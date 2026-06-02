«Аль-Иттихад» расстался с бывшим главным тренером «Милана»

51-летний португальский специалист возглавил команду в октябре 2025 года. Под его руководством «Аль-Иттихад» финишировал на пятом месте в чемпионате Саудовской Аравии, дошел до полуфинала Кубка Короля и до четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов.
«Это решение принято после всесторонней оценки недавних результатов команды и отражает цели и амбиции клуба на следующий этап. Клуб выражает искреннюю благодарность Консейсау и его тренерскому штабу за преданность и усилия, приложенные во время работы в клубе, и желает им дальнейших успехов в будущей карьере. Клуб объявит о новом тренерском штабе команды через свои официальные каналы в установленное время», — сказано в заявлении «Аль-Иттихада».
В общей сложности Консейсау провел во главе «Аль-Иттихада» 41 матч, в которых одержал 21 победу при 7 ничьих и 13 поражениях. В прошлом сезоне клуб из Джидды стал чемпионом Саудовской Аравии.
Ранее Консейсау работал главным тренером «Нанта» (2016−2017), «Порту» (2017−2024) и «Милана» (2024−2025). Вместе с «Порту» он трижды становился чемпионом Португалии, четыре раза завоевывал Кубок и еще три раза — Суперкубок страны. Консейсау стал рекордсменом клуба по матчам (378) и победам (273).