Бывший тренер «Спартака» стал главным тренером клуба Серии А

Контракт с 40-летним немецким специалистом рассчитан до 2028 года с возможностью продления еще на один сезон. На посту главного тренера он сменил Винченцо Итальяно, контракт с которым был расторгнут в конце мая.
С октября 2019 по июнь 2021 года Тедеско возглавлял московский «Спартак». Под его руководством «красно-белые» выиграли серебряные медали чемпионата России и квалифицировались в Лигу чемпионов.
После ухода из «Спартака» Тедеско работал в «Лейпциге» (2021−2022), сборной Бельгии (2023−2025) и «Фенербахче» (2025−2026), откуда он был уволен в конце апреля.
«Болонья» завершила минувший сезон на восьмом месте в турнирной таблице Серии А и не сумела квалифицироваться в еврокубки.
Новый сезон в Серии А стартует 22 августа.