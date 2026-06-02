СМИ: Узбекский форвард ищет клуб, чтобы зарабатывать €3 млн

Контракт Шомуродова с клубом действителен до 30 июня 2029 года. В минувшем сезоне в активе 30-летнего футболиста 44 матча во всех турнирах, 23 гола и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 млн евро. Вместе со сборной Узбекистана нападающий пробился на чемпионат мира-2026, он является капитаном национальной команды.