СМИ: Узбекский форвард ищет клуб, чтобы зарабатывать €3 млн

Форвард «Истанбул Башакшехир» Эльдор Шомуродов может покинуть клуб. За узбекистанцем уже проявляют интерес команды из Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал Metaratings.
Сейчас игрок полностью доволен своей игрой в Турции, однако рассмотрит переход при поступлении выгодного предложения. Шомуродов рассчитывает получать около €3 млн в новом клубе, тогда как «Истанбул» оценивает его трансфер в €8,5 млн.
В минувшем сезоне футболист с 22 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, разделив это звание с форвардом «Трабзонспора» Полом Онуачу. Шомуродов выступал за «Истанбул» на правах аренды из «Ромы», летом 2026 года турецкий клуб должен выкупить игрока.
Контракт Шомуродова с клубом действителен до 30 июня 2029 года. В минувшем сезоне в активе 30-летнего футболиста 44 матча во всех турнирах, 23 гола и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 млн евро. Вместе со сборной Узбекистана нападающий пробился на чемпионат мира-2026, он является капитаном национальной команды.