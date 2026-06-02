Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Хорватия
0
:
Бельгия
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.40
П2
2.45
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.50
П2
26.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2

СМИ: Узбекский форвард ищет клуб, чтобы зарабатывать €3 млн

Эльдор Шомуродов в минувшем сезоне стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Турции.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Форвард «Истанбул Башакшехир» Эльдор Шомуродов может покинуть клуб. За узбекистанцем уже проявляют интерес команды из Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал Metaratings.

Сейчас игрок полностью доволен своей игрой в Турции, однако рассмотрит переход при поступлении выгодного предложения. Шомуродов рассчитывает получать около €3 млн в новом клубе, тогда как «Истанбул» оценивает его трансфер в €8,5 млн.

В минувшем сезоне футболист с 22 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, разделив это звание с форвардом «Трабзонспора» Полом Онуачу. Шомуродов выступал за «Истанбул» на правах аренды из «Ромы», летом 2026 года турецкий клуб должен выкупить игрока.

Контракт Шомуродова с клубом действителен до 30 июня 2029 года. В минувшем сезоне в активе 30-летнего футболиста 44 матча во всех турнирах, 23 гола и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 млн евро. Вместе со сборной Узбекистана нападающий пробился на чемпионат мира-2026, он является капитаном национальной команды.