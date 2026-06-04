В Париже «переименовали» улицу в честь Сафонова

Творческая группа The True Frame устроила в Париже необычную акцию: на зданиях появились наклейки в стиле уличных табличек с именами футболистов «ПСЖ». Акция приурочена к победе команды в Лиге чемпионов сезона 2025/26.
Улица Вьей-дю-Тампль получила временное «переименование» в «Матвей-дю-Тампль» в честь российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. Аналогичные таблички посвятили грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии, обладателю «Золотого мяча» Усману Дембеле, капитану команды Маркиньосу и другим ключевым игрокам клуба.
В финале Лиги чемпионов, прошедшем в субботу, 30 мая, «ПСЖ» обыграл «Арсенал» по пенальти (1:1, 4:3). Матвей Сафонов отыграл весь матч в стартовом составе. Таким образом, «ПСЖ» в второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.