«Манчестер Сити» пригрозил судом кандидату в президенты «Реала»

«Появившиеся в Испании сообщения о будущем Эрлинга Холанда не соответствуют действительности. Нет никаких шансов, что это произойдет, и в контракте нет пункта, который бы это позволял. Мы рассматриваем возможность судебного разбирательства в связи с использованием образа нашего игрока в данном контексте», — приводит текст заявления «Манчестер Сити» журналист The Athletic Сэм Ли.