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«Манчестер Сити» пригрозил судом кандидату в президенты «Реала»

«Манчестер Сити» пригрозил судебным иском пригрозил судебным иском кандидату в президенты «Реала» Энрике Рикельме.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Энрике Рикельме является главным соперником Флорентина Переса на предстоящих президентских выборах. Одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Рикельме является покупка из «Манчестер Сити» нападающего Эрлинга Холанда и полузащитника Родри.

«Появившиеся в Испании сообщения о будущем Эрлинга Холанда не соответствуют действительности. Нет никаких шансов, что это произойдет, и в контракте нет пункта, который бы это позволял. Мы рассматриваем возможность судебного разбирательства в связи с использованием образа нашего игрока в данном контексте», — приводит текст заявления «Манчестер Сити» журналист The Athletic Сэм Ли.

Слухи о возможном переходе нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в мадридский «Реал» получили официальный ответ и со стороны окружения футболиста. Отец норвежца Альф-Инге Холанд и агент игрока Рафаэла Пимента выступили с опровержением появившейся в СМИ информации.

«Очень занимательная история, но это неправда. Желаем удачи обоим кандидатам на выборах президента “Реала”, — приводит слова представителей Холанда инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Выборы президента «Реала» пройдут воскресенье, 7 июня. Действующий глава клуба Флорентино Перес занимает эту должность с 2009 года. Ранее он также был президентом «Реала» в период с 2000-го по 2006 год.