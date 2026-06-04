«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 40-летним вратарем

Том Хитон — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». На ранних этапах карьеры вратарь регулярно ездил по арендам, пока в 2010 году не ушел в «Кардифф Сити» свободным агентом. В состав «красных дьяволов» Хитон вернулся летом 2021 года. Всего за первую команду «Манчестер Юнайтед» Том Хитон провел три матча, в которых ни разу не пропустил.