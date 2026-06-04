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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 40-летним вратарем

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с английским голкипером Томом Хитоном.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Хитон подписал соглашение на один сезон.

— Очень рады, что Том продлевает контракт еще на год. Все прекрасно понимают важность его лидерских качеств и профессионализма для команды. Хитон сыграл ключевую роль в поддержке Сенне Ламменса в его первый сезон в Премьер‑лиге, — приводит слова спортивного директора «МЮ» Джейсона Уилкокса пресс-служба клуба.

Том Хитон — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». На ранних этапах карьеры вратарь регулярно ездил по арендам, пока в 2010 году не ушел в «Кардифф Сити» свободным агентом. В состав «красных дьяволов» Хитон вернулся летом 2021 года. Всего за первую команду «Манчестер Юнайтед» Том Хитон провел три матча, в которых ни разу не пропустил.

Наибольшее число матчей Хитон провел за «Бернли». Голкипер сыграл в 200 матчах, в которых пропустил 225 голов и 65 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

В минувшем сезона «Манчестер Юнайтед» под руководством Майкла Кэррика завоевал бронзовые награды Английской Премьер-лиги, гарантировав себе попадание в Лигу чемпионов.