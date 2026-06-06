Кандидат в президенты «Реала» снова пообещал подписать Холанда

Кандидат на пост президента «Реала» Энрике Рикельме подтвердил свои намерения подписать Эрлинга Холанда в случае победы на выборах.
Ранее после заявлений Рикельме представители «Манчестер Сити» пригрозили бизнесмену судебным разбирательством. Он является соперником Флорентино Переса в борьбе за пост главы мадридского клуба.
«У Эрлинга Холанда прописаны отступные в контракте с “Манчестер Сити”, и они составляет менее 180 млн евро. Он присоединится к “Реалу”, если меня изберут в воскресенье. Я гарантирую это», — цитирует Рикельме Madrid Universal.
Напомним, что в январе 2025 года норвежский нападающий подписал долгосрочный контракт с «Манчестер Сити», который связывает его с клубом до 2034 года. По словам агента Холанда и его отца, между футболистом и «Реалом» нет никаких договоренностей.