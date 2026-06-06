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«Реал» может заплатить за трансфер Хвичи 150 млн евро

По данным TEAMtalk, мадридский клуб может попытаться подписать вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию.

Источник: Reuters

Президент «Реала» Флорентино Перес может попытаться подписать вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, именно грузинский футболист является загадочной звездой, ради которой Перес готовит предложение минимум на 150 млн евро в случае победы на выборах президента мадридского клуба.

Ранее Перес заявил, что вскоре собирается сделать предложение клубу Лиги чемпионов, которое станет самым крупным платежом «Реала» за игрока в истории.

«Я скоро сделаю предложение клубу Лиги чемпионов, во вторник. Это будет самая большая сумма, которую “Реал” когда-либо платил за футболиста, — минимум 150 млн евро. Это не Доку, не Холанд, не Кейн, не Олисе», — сказал Перес.

TEAMtalk утверждает, что источники, близкие к «Реалу», считают главным вариантом именно Кварацхелию. Также в числе возможных кандидатов ранее назывались Витинья, Жоау Невеш, Майкл Олисе и Эрлинг Холанд, однако издание пишет, что сейчас обсуждается игрок «ПСЖ».

Кварацхелия перешел в «ПСЖ» из «Наполи» в январе 2025 года за 80 млн евро. По информации TEAMtalk, возможный интерес «Реала» к грузину может повлиять и на будущее Винисиуса Жуниора, у которого остается год по контракту с мадридским клубом.

В «Реале» выборы президента клуба должны пройти в ближайшие дни. Если Перес сохранит пост, одна из главных трансферных интриг лета может перейти в практическую стадию.