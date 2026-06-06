«Реал» может заплатить за трансфер Хвичи 150 млн евро

Кварацхелия перешел в «ПСЖ» из «Наполи» в январе 2025 года за 80 млн евро. По информации TEAMtalk, возможный интерес «Реала» к грузину может повлиять и на будущее Винисиуса Жуниора, у которого остается год по контракту с мадридским клубом.