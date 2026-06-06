Гвардиола предупредил «Барселону» об опасности ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о работе Ханса-Дитера Флика в «Барселоне», сообщает Sport.es.
Гвардиола отметил, что ему нравится команда, которую построил немецкий специалист, и призвал не оценивать сезон только по выступлению в Лиге чемпионов.
«У него были два экстраординарных года, еще и с таким количеством игроков из Ла Масии. Смотреть, как они играют, — удовольствие, они показывают очень привлекательный футбол. Я большой поклонник “Барсы” Флика и надеюсь, что он останется на много лет», — сказал Гвардиола.
Отдельно тренер «Манчестер Сити» высказался о влиянии Лиги чемпионов на восприятие работы тренера.
«Лига чемпионов разрушает проекты, надеюсь, здесь этого не произойдет. То, что ты ее не выиграл, не означает, что все делается плохо. Ла Лига дает стабильность на протяжении сезона, а Лига чемпионов — другая история: там ты зависишь от других факторов, травм, влияния арбитров, которое в этом турнире существенно», — заявил Гвардиола.
По словам испанского специалиста, для «Барселоны» важно продолжать развиваться и не считать сезон провальным только из-за того, что команда не дошла до финала Лиги чемпионов.
«Главное, чтобы команда продолжала расти и не думала, что если она не вышла в финал, то сезон плохой. Турнир, который по-настоящему определяет, хороший сезон или плохой, — это Ла Лига», — добавил Гвардиола.
Флик возглавляет «Барселону» с 2024 года. Ранее клуб продлил контракт с немецким тренером до 2028 года.