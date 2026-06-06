Гвардиола предупредил «Барселону» об опасности ЛЧ

«Лига чемпионов разрушает проекты, надеюсь, здесь этого не произойдет. То, что ты ее не выиграл, не означает, что все делается плохо. Ла Лига дает стабильность на протяжении сезона, а Лига чемпионов — другая история: там ты зависишь от других факторов, травм, влияния арбитров, которое в этом турнире существенно», — заявил Гвардиола.