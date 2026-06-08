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Фабрицио Романо: «Реал» подписал контракты с Конате и Дюмфрисом

Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Реал» подписал контракты с двумя защитниками.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Центральный защитник Ибраима Конате покинет «Ливерпуль» в статусе свободного агента после истечения контракта, который действует до 30 июня. По данным СМИ, соглашение мадридского клуба с игроком рассчитано до 2030 года.

Конате 27 лет, он выступал за «Ливерпуль» с 2021 года, проведя за команду 183 матча, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. В составе мерсисайдцев француз становился чемпионом Англии (2025), дважды завоевывал Кубок английской лиги (2022, 2024) и по одному разу — кубок (2022) и суперкубок страны (2022). Также защитник выступал в составе германского «Лейпцига» и французского «Сошо». В составе сборной Франции Конате завоевывал серебро на чемпионате мира 2022 года и бронзу на чемпионате Европы (2024).

Дензелу Дюмфрису 30 лет, он играл за миланский «Интер» с 2021 года. В составе клуба правый защитник дважды выигрывал чемпионат Италии (2024, 2026) и по три раза — Кубок (2022, 2023, 2026) и Суперкубок Италии (2021, 2022, 2024), проведя за команду 207 матчей, в которых отличился 27 голами и 28 результативными передачами. Также Дюмфрис дважды доходил с «Интером» до финала Лиги чемпионов (2023, 2025). Ранее игрок выступал за нидерландские «Спарту», «Херенвен» и ПСВ.

Накануне действующий президент «сливочных» Флорентино Перес был переизбран на свой пост, опередив второго кандидата — 37-летнего бизнесмена Энрике Рикельме. По итогам обработки всех бюллетеней Перес получил 21 741 голос (65%), за Рикельме проголосовали 11 814 избирателей (35%). Перес останется на посту главы «Реала» до 2030 года.