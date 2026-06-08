Фабрицио Романо: «Реал» подписал контракты с Конате и Дюмфрисом

Конате 27 лет, он выступал за «Ливерпуль» с 2021 года, проведя за команду 183 матча, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. В составе мерсисайдцев француз становился чемпионом Англии (2025), дважды завоевывал Кубок английской лиги (2022, 2024) и по одному разу — кубок (2022) и суперкубок страны (2022). Также защитник выступал в составе германского «Лейпцига» и французского «Сошо». В составе сборной Франции Конате завоевывал серебро на чемпионате мира 2022 года и бронзу на чемпионате Европы (2024).