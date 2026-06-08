«Реал» интересуется Альваресом и готовит рекордное предложение

Нападающий «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщил журналист Sky Sport Патрик Бергер в социальной сети X.
По информации источника, руководство «Реала» уже делало запросы относительно возможного трансфера 26-летнего форварда. Альварес может оказаться тем футболистом, за которого президент клуба Флорентино Перес готов предложить более 150 миллионов евро.
Ранее Перес заявил, что намерен сделать крупнейшее предложение в истории мадридского клуба за игрока из топ-команды Лиги чемпионов. При этом он исключил кандидатуры Майкла Олисе, Жереми Доку, Эрлинга Холанда и Харри Кейна.
Как утверждает Бергер, «Атлетико» готов рассмотреть продажу аргентинца в случае предложения в размере 150 миллионов евро. Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Барселоны», «ПСЖ» и лондонского «Арсенала».
Альварес является чемпионом мира в составе сборной Аргентины и считается одним из самых востребованных нападающих европейского футбола.