«Реал» интересуется Альваресом и готовит рекордное предложение

Как утверждает Бергер, «Атлетико» готов рассмотреть продажу аргентинца в случае предложения в размере 150 миллионов евро. Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Барселоны», «ПСЖ» и лондонского «Арсенала».