«Реал» просит лишить «Барселону» 23 титулов из-за дела Негрейры

В мае президент «Реала» Флорентино Перес заявлял, что клуб готовит 600-страничное досье по делу Негрейры и намерен обратиться в УЕФА. Он подчеркнул, что из-за незаконных действий пострадал не только «Реал», но и другие клубы, в то время как «Барселона» якобы имела постоянное преимущество. По данным источника, «Реал» уже передал в УЕФА досье с юридическими аргументами и доказательствами, которых, по мнению клуба, достаточно для вынесения наказания.
«Реал» требует отстранить «Барселону» от европейских соревнований, а также аннулировать все титулы, завоеванные каталонцами в период 2001—2018 годов. За это время «Барселона» завоевала девять титулов чемпионата Испании, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков страны.
В центре скандала — Хосе Мария Энрикес Негрейра, занимавший пост вице-президента технического комитета судей (СТА) Королевской федерации футбола Испании с 1994-го по 2018 год. Расследование утверждает, что в период с 2001-го по 2018 год «Барселона» перевела на счета компаний, связанных с Негрейрой, около 8,5 миллиона евро.
Прокуратура обвинила каталонский клуб в подкупе с целью повлиять на назначения арбитров. Однако сам Негрейра настаивает, что платили ему не за конкретные судейские решения, а «чтобы обеспечить нейтралитет в судействе», а в «Барселоне» объясняют выплаты консультационными услугами и получением аналитических отчетов об арбитрах.
В марте 2026 года испанский суд принял решение продлить расследование еще на шесть месяцев — процесс официально продолжается до сих пор.