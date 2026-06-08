Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Нидерланды
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.40
П2
15.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:10
Франция
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.50
П2
23.00
Футбол. Товарищеские матчи
09.06
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.50
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
2
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Греция
0
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
1
:
Норвегия
1
П1
X
П2

«Реал» просит лишить «Барселону» 23 титулов из-за дела Негрейры

«Реал» просит УЕФА лишить «Барселону» титулов из-за дела бывшего вице-президента технического комитета судей Испании Хосе Марии Негрейры. Об этом сообщает издание AS.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В мае президент «Реала» Флорентино Перес заявлял, что клуб готовит 600-страничное досье по делу Негрейры и намерен обратиться в УЕФА. Он подчеркнул, что из-за незаконных действий пострадал не только «Реал», но и другие клубы, в то время как «Барселона» якобы имела постоянное преимущество. По данным источника, «Реал» уже передал в УЕФА досье с юридическими аргументами и доказательствами, которых, по мнению клуба, достаточно для вынесения наказания.

«Реал» требует отстранить «Барселону» от европейских соревнований, а также аннулировать все титулы, завоеванные каталонцами в период 2001—2018 годов. За это время «Барселона» завоевала девять титулов чемпионата Испании, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков страны.

В центре скандала — Хосе Мария Энрикес Негрейра, занимавший пост вице-президента технического комитета судей (СТА) Королевской федерации футбола Испании с 1994-го по 2018 год. Расследование утверждает, что в период с 2001-го по 2018 год «Барселона» перевела на счета компаний, связанных с Негрейрой, около 8,5 миллиона евро.

Прокуратура обвинила каталонский клуб в подкупе с целью повлиять на назначения арбитров. Однако сам Негрейра настаивает, что платили ему не за конкретные судейские решения, а «чтобы обеспечить нейтралитет в судействе», а в «Барселоне» объясняют выплаты консультационными услугами и получением аналитических отчетов об арбитрах.

В марте 2026 года испанский суд принял решение продлить расследование еще на шесть месяцев — процесс официально продолжается до сих пор.