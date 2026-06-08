«Реал» просит лишить «Барселону» 23 титулов из-за дела Негрейры

В мае президент «Реала» Флорентино Перес заявлял, что клуб готовит 600-страничное досье по делу Негрейры и намерен обратиться в УЕФА. Он подчеркнул, что из-за незаконных действий пострадал не только «Реал», но и другие клубы, в то время как «Барселона» якобы имела постоянное преимущество. По данным источника, «Реал» уже передал в УЕФА досье с юридическими аргументами и доказательствами, которых, по мнению клуба, достаточно для вынесения наказания.