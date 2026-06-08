Президент «ПСЖ» рассказал, как начал бояться тренера Луиса Энрике

30 мая «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов УЕФА, завершившемся со счетом 1:1 (4:3 пен.). Этот трофей стал для 56-летнего Луиса Энрике двенадцатым за три года в «Пари Сен-Жермен». Энрике трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, два раза — Кубок страны. Он привел парижан к двум победам в Лиге чемпионов, а также в Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке.