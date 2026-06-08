Президент «ПСЖ» рассказал, как начал бояться тренера Луиса Энрике

По словам Нассера аль-Хелайфи, ради победы в Лиге чемпионов испанский специалист Луис Энрике почти не покидал базу, проводя на работе по 13 часов. «Луис Энрике оставался на тренировочной базе в течение восьми месяцев. Он не ездил домой и работал с 8:00 до 21:00», — заявил президент парижского клуба.
Столь интенсивный темп работы вызывал у руководства клуба тревогу. «Мы уже начали думать, что он сошел с ума, и начали бояться его», — отметил аль-Хелайфи. Он добавил, что клуб даже советовал тренеру больше отдыхать и сменить обстановку, советуя выходить «на свежий воздух».
30 мая «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов УЕФА, завершившемся со счетом 1:1 (4:3 пен.). Этот трофей стал для 56-летнего Луиса Энрике двенадцатым за три года в «Пари Сен-Жермен». Энрике трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, два раза — Кубок страны. Он привел парижан к двум победам в Лиге чемпионов, а также в Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке.