Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Нидерланды
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.30
П2
14.00
Футбол. Товарищеские матчи
22:10
Франция
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.75
П2
20.00
Футбол. Товарищеские матчи
09.06
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.50
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
2
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Греция
0
:
Италия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
1
:
Норвегия
1
П1
X
П2

Президент «ПСЖ» рассказал, как начал бояться тренера Луиса Энрике

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелайфи в интервью катарскому телеканалу Alkass TV рассказал о пугавшей его самоотдаче главного тренера Луиса Энрике.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По словам Нассера аль-Хелайфи, ради победы в Лиге чемпионов испанский специалист Луис Энрике почти не покидал базу, проводя на работе по 13 часов. «Луис Энрике оставался на тренировочной базе в течение восьми месяцев. Он не ездил домой и работал с 8:00 до 21:00», — заявил президент парижского клуба.

Столь интенсивный темп работы вызывал у руководства клуба тревогу. «Мы уже начали думать, что он сошел с ума, и начали бояться его», — отметил аль-Хелайфи. Он добавил, что клуб даже советовал тренеру больше отдыхать и сменить обстановку, советуя выходить «на свежий воздух».

30 мая «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов УЕФА, завершившемся со счетом 1:1 (4:3 пен.). Этот трофей стал для 56-летнего Луиса Энрике двенадцатым за три года в «Пари Сен-Жермен». Энрике трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, два раза — Кубок страны. Он привел парижан к двум победам в Лиге чемпионов, а также в Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке.