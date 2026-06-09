СМИ: «Челси» хочет усилиться нападающим «Ювентуса» Влаховичем

По данным источника, представители лондонского клуба уже контактировали с отцом футболиста Милошем Влаховичем, который является его агентом. Отмечается, что «Бавария», «Барселона» и «Ньюкасл Юнайтед» также общались с Влаховичем-старшим. Ожидается, что в ближайшее время Милош Влахович обсудит с руководством туринского клуба продление контракта сына.