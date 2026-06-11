«Малага» сыграет с «Альмерией» за выход в Ла Лигу

«Малага» в последний раз играла в Ла Лиге в сезоне-2017/18 , после чего вылетела в низшие дивизионы и провела несколько лет в третьем по силе испанском эшелоне. «Альмерия» играла в высшем дивизионе Испании (Ла Лиге) в сезонах 2007/08−2010/11, 2013/14−2014/15, а также совсем недавно — в сезонах 2022/23 и 2023/24 . По итогам сезона 2023/24 команда вылетела во второй дивизион.