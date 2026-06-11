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«Малага» сыграет с «Альмерией» за выход в Ла Лигу

Следующий сезон Ла Лиги-2026/27 официально стартует 16 августа 2026 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Малага"

В ответном полуфинальном матче стыков за место в Ла Лиге «Малага» сыграла дома вничью с «Лас-Пальмасом» — 1:1.

Гости открыли счет уже на 3-й минуте благодаря голу Хесе, а хозяева сравняли счет во второй половине — на 69-й минуте отличился Хоакин Муньос. В первом поединке «Малага» победила 1:0.

Таким образом, «Малага» вышла в финал стыков, где встретится с «Альмерией», которая по сумме двух матчей обыграла «Кастельон» со счетом 4:3. Ранее по итогам регулярного сезона в Ла Лигу из Сегунды вышли «Расинг» и «Депортиво». Из высшего дивизиона вылетели «Мальорка», «Жирона» и «Овьедо».

«Малага» в последний раз играла в Ла Лиге в сезоне-2017/18, после чего вылетела в низшие дивизионы и провела несколько лет в третьем по силе испанском эшелоне. «Альмерия» играла в высшем дивизионе Испании (Ла Лиге) в сезонах 2007/08−2010/11, 2013/14−2014/15, а также совсем недавно — в сезонах 2022/23 и 2023/24. По итогам сезона 2023/24 команда вылетела во второй дивизион.