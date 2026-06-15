Забивший гол Бразилии на ЧМ-2026 марокканец перейдет в «Баварию»

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Бавария» договорилась о трансфере 25-летнего футболиста за 55 млн евро. Сайбари осталось пройти медосмотр перед завершением сделки. Отмечается, что обследование он пройдет в США, где он находится в составе сборной Марокко на чемпионате мира, после чего подпишет контракт с немецким клубом. По информации журналиста Санти Ауны, полузащитник подпишет контракт до 2031 года.