Забивший гол Бразилии на ЧМ-2026 марокканец перейдет в «Баварию»

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Бавария» договорилась о трансфере 25-летнего футболиста за 55 млн евро. Сайбари осталось пройти медосмотр перед завершением сделки. Отмечается, что обследование он пройдет в США, где он находится в составе сборной Марокко на чемпионате мира, после чего подпишет контракт с немецким клубом. По информации журналиста Санти Ауны, полузащитник подпишет контракт до 2031 года.
14 июня Сайбари отметился голом в первом матче сборной Марокко на ЧМ-2026 против Бразилии (1:1).
Сайбари — воспитанник ПСВ. Он дебютировал основную команду в 2020 году. В прошедшем сезоне Сайбари провел за ПСВ 37 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 9 результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Исмаэля Сайбари в 40 миллионов евро.
В составе национальной сборной Сайбари принимает участие в ЧМ-2026, где марокканцам в группе C осталось сыграть еще два матча против Гаити и Шотландии.