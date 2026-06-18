«Реал» объявил о переходе экс-защитника «Ливерпуля» Конате

Бывший игрок «Ливерпуля» Конате перешел в испанский клуб на правах свободного агента. Как сообщает пресс-служба «Реала» контракт с 27-летний футболистом рассчитан до лета 2030 года.
В июне Ибраима Конате покинул «Ливерпуль» после истечения контракта. Он выступал за английский клуб с 2021 года, проведя за команду 183 матча, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. В составе мерсисайдцев француз стал чемпионом Англии (2025), дважды завоевывал Кубок английской лиги (2022, 2024) и по одному разу — Кубок (2022) и Суперкубок страны (2022). Также защитник выступал в составе германского «Лейпцига» и французского «Сошо». В составе сборной Франции Конате завоевал серебро чемпионата мира 2022 года и бронзу Евро-2024.
Ранее состав мадридского «Реала» пополнил защитник сборной Испании Марк Кукурелья и полузащитник национальной команды Португалии Бернарду Силва.
В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, пропустив вперед каталонскую «Барселону». Также клуб вылетел на стадии ¼ финала Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (1:2, 3:4). В Кубке страны «Реал» проиграл в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а в финале Суперкубка Испании уступил «Барселоне» (2:3).