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Воспитанник «Барселоны» Кукурелья о переходе в «Реал»: Не было сомнений

«Реал» заплатит за Кукурелью € 55 млн.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Левый защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья высказался о том, как его бывшие одноклубники по «Барселоне» отреагировали на его переход в стан «королевского клуба». 27-летний футболист из Испании является воспитанником каталонского клуба.

«Реакция партнеров по “Барсе”? Нужно уважать все мнения. Я благодарен за все, что дала мне “Барселона”. Когда “Реал” так настаивает на переходе, очень трудно отказаться. У меня не было сомнений», — цитирует Кукурелью известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» заплатит за Кукурелью € 55 млн. Ещё € 5 млн «Челси» сможет получить в виде бонусов за достижения Марка в «Реале».

В минувшем сезоне Кукурелья принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.