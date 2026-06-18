Воспитанник «Барселоны» Кукурелья о переходе в «Реал»: Не было сомнений

Левый защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья высказался о том, как его бывшие одноклубники по «Барселоне» отреагировали на его переход в стан «королевского клуба». 27-летний футболист из Испании является воспитанником каталонского клуба.
«Реакция партнеров по “Барсе”? Нужно уважать все мнения. Я благодарен за все, что дала мне “Барселона”. Когда “Реал” так настаивает на переходе, очень трудно отказаться. У меня не было сомнений», — цитирует Кукурелью известный инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее СМИ сообщали, что «Реал» заплатит за Кукурелью € 55 млн. Ещё € 5 млн «Челси» сможет получить в виде бонусов за достижения Марка в «Реале».
В минувшем сезоне Кукурелья принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.