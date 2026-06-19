Ольмо — о Кукурелье в «Реале»: Ему придется помучиться в Ла Лиге

— Кукурелья ничего не рассказывал нам о «Реале»! Ему придется помучиться в Ла Лиге… Например, против Ламина Ямаля, — приводит слова Ольмо журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
27-летний Кукурелья является воспитанником «Барселоны». За «Челси» защитник выступал с августа 2022 года. В сезоне-2025/26 игрок провел 50 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
На данный момент Дани Ольмо и Марк Кукурелья находятся в расположении сборной Испании на чемпионате мира по футболу. В первом матче группового этапа Испания сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0). Вторая игра команды в рамках ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 21 июня, против Саудовской Аравии в Атланте.